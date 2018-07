Líder da Série B, Vasco só empata com o vice-lanterna Tupi e amplia jejum

Apesar de estar na zona de rebaixamento, o Tupi não deu moleza para o líder Vasco, na tarde deste sábado, em confronto válido pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo bastante disputado no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), as equipes empataram por 2 a 2. O time carioca não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, sendo uma delas para o Santos, por 3 a 1, no meio da semana, pela Copa do Brasil.

Mesmo com o tropeço, o time carioca continua na liderança da Série B, agora com 41 pontos, mas a diferença para o vice-líder Atlético-GO caiu de cinco para quatro pontos. O Tupi, por sua vez, chegou aos 19 e segue como vice-lanterna, distante da possibilidade de deixar a zona de descenso.

A partida começou com um Tupi bastante atrapalhado e com muitas dificuldades de avançar ao campo de defesa vascaíno. Com a bola no pé, o Vasco dominou os primeiros momentos e criou duas boas chances por volta dos dez minutos, a melhor delas em chute de Yago Pikachu, bem defendido pelo goleiro Rafael Santos.

Aos poucos, o Tupi achou o seu jogo pelas laterais do campo, principalmente pela direita, e levou perigo nos cruzamentos. O time da casa continuou crescendo e aos 20 minutos abriu o placar, quando Giancarlo escorou para Octávio chutar no canto direito, sem chances para Martín Silva.

Após o gol, o Vasco conseguiu se reorganizar e voltou a dar trabalho ao goleiro Rafael Santos, que fez uma grande defesa após cobrança de falta de Rodrigo. Depois de outras tentativas, o único que conseguiu superar Rafael foi o zagueiro campeão olímpico Luan, que soltou uma bomba de dentro da área para empatar.

O Vasco voltou determinado para o segundo tempo e logo aos dois minutos o árbitro marcou pênalti após Éderson ser empurrado dentro da área. Andrezinho bateu alto no canto esquerdo e colocou os visitantes na frente do placar.

O time carioca continuou a dominar o jogo, mas aos poucos se acomodou e deixou Tupi chegar. Assim, aos 22 minutos, Renan Teixeira aproveitou cruzamento de Marcelo Serrato e cabeceou com força para deixar tudo igual no placar. Depois disso, o valente Tupi segurou o resultado diante de um Vasco, de novo, sem muita força ofensiva.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira. O Tupi enfrenta o Paysandu, às 19h15, no Mangueirão, enquanto o Vasco recebe o Vila Nova, em São Januário, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

TUPI 2 X 2 VASCO

TUPI - Rafael Santos; Vinícius Kiss, Bruno Costa, Gabriel Santos e Luiz Paulo; Renan Teixeira, Marcelo Serrato, Octávio Pedrinho (Marcel e Hiroshi) e Jonathan (Thiago Spindola); Giancarlo. Técnico: Estevam Soares.

VASCO - Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio César; Diguinho (Caio Monteiro), Andrezinho e Fellype Gabriel (Douglas Luis); Leandrão, Éderson e Jorge Henrique (Éder Luis). Técnico: Jorginho.

GOLS - Octávio, aos 20, e Luan aos 47 minutos do primeiro tempo; Andrezinho, aos quatro, e Renan Teixeira aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Renan Teixeira, Octávio e Bruno Costa (Tupi-MG); Andrezinho (Vasco).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 11.812 pagantes.

LOCAL - Estádio Mário Helênio, Juiz de Fora (MG).