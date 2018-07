Líder de campanha, Pelé vê Santos melhor do que Barça

SANTOS - Pelé foi a grande estrela de um evento promovido nesta quarta-feira pelo Santos. Ele participou de uma solenidade no Salão de Mármore da Vila Belmiro, onde o clube deu o pontapé inicial na série de comemorações do centenário, que será completado em abril do próximo ano. O Rei do Futebol será, ao lado de Neymar, o grande nome da campanha "Multiplicação dos Peixes", na qual o Santos pretende, em 10 anos, aumentar o seu número de sócios de 23 mil para 100 mil. Além disso, com o prestígio do nome de Pelé, o Santos quer atrair investidores dispostos a participar de um fundo de R$ 40 milhões.

No evento, que também contou com a participação de Neymar, Paulo Henrique Ganso e de Falcão, estrela do futsal e jogador do Santos na modalidade, Pelé monopolizou as atenções. E, em meio às explicações sobre a campanha que lidera, o astro falou de forma otimista sobre o que espera da participação do time no Mundial do Clubes da Fifa, no próximo mês, no Japão.

Para Pelé, o Santos tem melhores valores individuais do que o poderoso Barcelona, contra qual a equipe brasileira poderá travar uma possível final em solo japonês. Ao ser questionado sobre o que poderia fazer para ajudar o time santista a ser campeão mundial, ele respondeu: "Se soubesse, estaria do lado de Jesus Cristo ou de Deus. Mas, se depender de futebol, o Santos pode ganhar, e inclusive o time é melhor individualmente. Mas, para ser campeão, tem que respeitar qualquer equipe".

Pelé, porém, admite que a equipe espanhola tem a seu favor o fato de contar com um time mais entrosado, que está jogando com os mesmos atletas há mais tempo. "O Barcelona é melhor como equipe pelos seus jogadores estarem jogando há quatro anos juntos, enquanto o Santos enfrentou problemas de contusão e tem um elenco jovem", acrescentou.

Ao justificar a sua confiança no Santos no Mundial, Pelé colocou Neymar no topo do futebol mundial. "Eu venho respondendo sempre. O Neymar, no momento, já é o melhor do mundo, porque bate bem de direita e de esquerda, é excelente driblador e tem facilidade para sair pelos dois lados. O Neymar é o melhor do mundo", repetiu.

GAROTO-PROPAGANDA Pelé também foi apresentando nesta quarta como garoto-propaganda da campanha "100 anos - Meninos Para Sempre". Ela foi promovida com a presença de jogadores de várias categorias do Santos no evento. Vitor Andrade, do time sub-17, Rodrigo, do sub-21, Douglas, do sub-13, Douglas Abner, do sub-15, Guido, goleiro do sub-17, estiveram entre os presentes, além de Ganso e Neymar.

Como garoto-propaganda, Pelé terá a sua imagem explorada em campanhas de marketing e eventos organizados pelo Santos no ano do centenário.

A parceria de Pelé com o Santos resgata um vínculo do ex-jogador com o clube, com o qual ele teve contrato pela última vez entre 1998 e 1999, quando foi coordenador das categorias de base na Vila Belmiro. Na época, ele apontou os atacantes Robinho e Deivid como promessas, que depois conseguiram ter sucesso no futebol. Desta vez, o astro cederá sua imagem em um contrato como prestador de serviço na campanha "Multiplicação de Peixes". O novo contrato tem validade até o final de 2012.