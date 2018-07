Líder de torcida do Napoli é preso por Polícia Italiana

Cinco torcedores do Napoli foram presos por protagonizar atos de violência na final da Copa da Itália da temporada passada, que acabou sendo manchada pelo disparo de tiros antes mesmo do seu começo. A polícia informou que entre os detidos está Gennaro de Tommaso, que saltou para o campo do Estádio Olímpico de Roma para falar com as autoridades e pedir que o jogo fosse adiado.

De Tommaso e outros torcedores enfrentam acusações como resistência a funcionários públicos e violações às leis do estádios. Em 3 de maio, o torcedor do Napoli Ciro Esposito foi baleado fora do estádio antes do início da partida. Posteriormente, no dia 3 de junho, ele morreu por causa dos ferimentos sofridos.

O torcedor da Roma Daniele de Santis, que supostamente disparou quatro vezes, está entre as quatro pessoas que foram presas um dia depois da partida. As autoridades investigam atualmente o tiroteio que baleou outras duas pessoas além de Esposito.

Após toda a confusão, o Napoli acabou derrotando a Fiorentina por 3 a 1 e conquistou o título da Copa da Itália em uma partida que começou com uma hora de atraso após os torcedores, em protesto contra os incidentes, lançarem rojões e outros objetos em campo.