Líder de torcida organizada do Paraná Clube morre pisoteado por cavalos da PM

Mauro Machado Urbim, líder de uma torcida organizada do Paraná Clube, morreu após ser pisoteado por cavalos da Polícia Militar. O caso aconteceu no intervalo do jogo entre o clube da capital e o FC Cascavel, no domingo, pela Série D do Campeonato Brasileiro, em que o time paranista se classificou para as oitavas de final.

A informação da morte cerebral, cujo quadro é irreversível, foi confirmada nesta segunda-feira pelo delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Demafe (Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos), em entrevista ao PodCast Sul.

Por meio das redes sociais, o Paraná Clube lamentou o ocorrido com o líder de um de suas principais torcidas organizadas. Mauro Machado Urbim também era conselheiro do time tricolor.

"A família paranista está de luto. Com muito pesar comunicamos o falecimento do conselheiro e presidente da torcida organizada Fúria Independente, Mauro Machado Urbim, que acabou sofrendo um acidente no último sábado em uma ação da Polícia Militar ainda durante a partida contra o FC Cascavel, do lado de fora da Vila Capanema", iniciou o clube em sua manifestação.

"Uma perda irreparável para a torcida tricolor e para todos que o conheciam. Mauro, ou simplesmente Maurinho, como era conhecido, sempre desempenhou com muito afinco suas funções em prol do Paraná Clube. Seja no Conselho Deliberativo ou como presidente da nossa torcida organizada Fúria Independente", continua.

No jogo com o FC Cascavel, o Paraná Clube conquistou a classificação após duplo empate sem gols e consequente disputa de pênaltis. Felipe, ex-goleiro do Corinthians e do Flamengo, foi decisivo para o acesso do time tricolor. Na próxima fase, o Paraná mede forças com o mineiro Pouso Alegre.