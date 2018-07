Líder do Brasileirão, Palmeiras também é o primeiro colocado na renda

Primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com 67 pontos, o Palmeiras lidera outro tipo de estatística na competição. É o time com maior renda entre os 20 participantes. Mesmo com quase sete mil lugares a menos em função da interdição do setor Gol Norte do Allianz Parque por cinco rodadas, o clube possui uma renda bruta de R$ 32.853.789.

O valor supera em mais de R$ 7 milhões o Corinthians, segundo lugar no quesito, com R$ 25.751.559. Formado em sua maioria por sócios-torcedores, o espaço foi fechado pelo STJD no início de setembro, como punição para as torcidas uniformizadas.

O sucesso de bilheteria é tão grande que se somados os valores recebidos por outros dez clubes que disputam a Série A: Sport, Vitória, Santa Cruz, Coritiba, Chapecoense, Fluminense, Figueirense, Botafogo, Ponte Preta e América, não chegam ao obtido pelo time alviverde.

A taxa de ocupação palmeirense também chama atenção. Em média, 75% da arena está preenchida. Mais que o Corinthians com 66%, Atlético-MG (59%) e Flamengo (58%).