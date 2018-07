Líder do Grupo A pode ser definido em sorteio, diz Fifa Se Brasil e México empatarem em todos os critérios estabelecidos pela Fifa, a entidade pode realizar um sorteio ainda nesta segunda-feira no Maracanã para definir quem seria o primeiro e o segundo lugar no Grupo A da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta Camarões, enquanto o México enfrenta a Croácia. Mas um eventual empate em número de pontos, em diferença de gols e em número de gols marcados poderia levar a Fifa a uma situação inusitada. Isso aconteceria, por exemplo, se o time brasileiro vencesse por 1 a 0 e os mexicanos, por 3 a 1.