Líder do grupo do Brasil, Sérvia vai com 'atitude' diante da Suíça, diz técnico

O técnico Mladen Krstajic quer a Sérvia com a mesma "atitude" mostrada na vitória contra a Costa Rica por 1 a 0, na estreia da equipe pelo Grupo E da Copa do Mundo. Mais três pontos diante da Suíça, nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Kaliningrado, encaminham a classificação para as oitavas de final do Mundial, em sua segunda participação no torneio como nação independente - a outra foi em 2010.

"Estou muito satisfeito com a atitude, com a maneira como os meninos se comportaram. Houve coisas boas e pequenas falhas, que podem ser corrigidas, mas o mais importante é mantermos uma boa atmosfera frente à Suíça", afirmou Krstajic.

O treinador da Sérvia disse que já tem todos os pontos positivos e negativos do jogo suíço, que está sendo observado há meses.

"Analisamos igualmente todos os adversários do grupo. Agora apenas segue a 'cereja no bolo'. A análise acabou porque os suíços nos conhecem tanto quanto nós. Agora vamos prestar atenção em alguns detalhes de sua partida com o Brasil (empate por 1 a 1, no último domingo) para ver se perdemos alguma coisa", destacou o comandante sérvio.

Depois de enfrentar a Suíça, a Sérvia fecha a primeira fase da Copa do Mundo contra o Brasil, no dia 27, no Spartak Stadium, em Moscou.