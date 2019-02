Líder Dortmund abre 3 a 0, mas cede empate ao Hoffenheim e tropeça no Alemão

O Borussia Dortmund sofreu um doído tropeço neste sábado e ficou apenas no empate em casa diante do Hoffenheim, pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. O líder da competição fez a festa de sua torcida ao abrir 3 a 0, mas sofreu um apagão nos últimos 20 minutos e cedeu a igualdade por 3 a 3.

O resultado levou o Dortmund a 50 pontos, a oito do vice-líder Bayern de Munique, que ainda atua na rodada. Agora, a equipe volta as atenções pela Liga dos Campeões, pela qual encara nas oitavas de final o Tottenham, quarta-feira, em Londres. Já o Hoffenheim, nono do Alemão, com 30 pontos, recebe o Hannover no sábado.

O Dortmund começou com tudo e marcou aos 10 minutos com Sancho, mas a arbitragem, alertada pelo VAR, reviu o lance no vídeo e assinalou impedimento de Götze no lance. O mesmo Sancho, porém, seria o responsável por abrir o placar aos 31. Ele tabelou com Piszczek, invadiu a área e bateu cruzado.

Era o que o Dortmund precisava para ter mais tranquilidade. Aos 42 minutos, em rápido contra-ataque, Sancho invadiu a área pela esquerda e finalizou cruzado. O goleiro espalmou, mas a sobra ficou para Götze, que empurrou para a rede. A dupla também participou do terceiro gol. Aos 21 do segundo tempo, Götze tocou para Sancho, que devolveu de calcanhar. O alemão foi à linha de fundo e tocou no meio para Raphael Guerreiro marcar.

O triunfo parecia definido, e nem mesmo quando o Hoffenheim diminuiu, aos 29, com Belfodil, após cruzamento da esquerda, a torcida da casa pareceu se assustar. Mas os visitantes foram para cima, não desistiram e aproveitaram o péssimo dia da defesa do Dortmund na jogada aérea para surpreender.

Foi também pelo alto, após outro cruzamento da esquerda, que Kaderabek marcou o segundo aos 37. Em nova pane defensiva do Dortmund, Belfodil apareceu sozinho após falta cobrada pela direita e selou o empate, frustrando os torcedores que lotaram o Signal Iduna Park.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas do dia, destaque para o Borussia Mönchengladbach, terceiro colocado, atropelado em casa pelo Hertha Berlin, por 3 a 0. O Hannover recebeu o Nuremberg e fez 2 a 0, enquanto o RB Leipzig não saiu do 0 a 0 com o Eintracht Frankfurt e o Freiburg empatou em 3 a 3 com o Wolfsburg.