Líder e invicto, Sport encara a Chapecoense e quer a 1ª vitória como visitante

Passadas oito rodadas da competição, o time do Recife é o primeiro colocado com 18 pontos, um à frente do São Paulo, com cinco vitórias e três empates. Está imbatível na Ilha do Retiro com 100% de aproveitamento. No entanto, quando atua fora de seu estádio, o desempenho cai.

Mas não a ponto de preocupar o técnico Eduardo Baptista. "O importante é jogar equilibrado. Se não der para vencer (fora), um ponto é fundamental. O Sport hoje sabe como atuar. Nosso time tem condições de vencer a Chapecoense. Mas um ponto é bem vindo", comentou.

Apesar de minimizar o tabu, o treinador deve colocar em campo uma equipe mais ofensiva em relação a que derrotou o lanterna Vasco por 2 a 1 na última rodada. O meia Marlone deve ganhar a sua primeira chance como titular na vaga do volante Neto Moura. Com isso, o meio de campo seria formado por Rithely, Wendel, Marlone e Diego Souza.