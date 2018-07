Líder, Fortaleza comemora os tropeços dos rivais na Série C

Por conta da fragilidade dos adversários, o Fortaleza-CE pôde comemorar neste domingo a manutenção da sua liderança isolada e folgada no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Com 16 pontos, o time cearense tem quatro pontos a mais do que o CRB-AL, que empatou em casa, por 2 a 2, com o Salgueiro-PE, pela oitava rodada, que teve outros cinco jogos. Nesta segunda-feira, em Campinas, Guarani-SP e Caxias-RS fecham a rodada.

No último sábado, o Fortaleza só empatou com o Botafogo-PB sem gols, no Ceará. Mas torceu bastante contra seus concorrentes e se deu bem. Ele lidera, seguido pelo CRB, com 12 pontos, depois por Cuiabá-MT e Botafogo, ambos com 11 pontos. O Cuiabá perdeu para o Águia, em Marabá (PA), por 2 a 1. Apesar da vitória, o time paraense ainda é o lanterna com sete pontos, ao lado do Crac, de Catalão (GO), que empatou sem gols com o ASA-AL, que tem nove pontos, em sétimo lugar.

Na briga para encostar no G-4, grupo de classificação à segunda fase, aparecem o Treze-PB, com 10 pontos, que enfiou 3 a 0 no Paysandu-PA, com apenas oito em oitavo lugar, perto da zona de rebaixamento. O Salgueiro, que roubou um ponto valioso em Maceió diante do CRB, também tem 10 pontos, em quinto. Só perde a posição para o Treze pelo saldo de gols: 0 a -2.

JUVENTUDE CAI NO GRUPO B

Só um jogo aconteceu neste domingo pelo Grupo B. O Juventude-RS poderia até assumir a liderança desde que em casa, em Caxias do Sul (RS), ganhasse do Madureira-RJ. Mas perdeu por 2 a 0, deixando o G4 e ficando em quinto lugar, com 12 pontos. O time carioca chegou aos 11, em sétimo lugar.

Melhor para o Guaratinguetá-SP, que assumiu a quarta posição com 12 pontos, mas melhor saldo de gols: 7 a 0. Completam o G-4 três clubes com 14 pontos: Macaé-RJ, Mogi Mirim-SP e Caxias, que lidera com 14 pontos.