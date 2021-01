Líder Inter tenta manter embalo diante do Bragantino para evitar sombra de rivais

O Internacional não tem como perder a liderança nesta rodada do Brasileirão. São quatro pontos a mais que Flamengo e São Paulo. Sabe, contudo, que qualquer bobeira nesta reta final pode ser fatal e promete entrar ligado diante do perigoso Red Bull Bragantino, às 18h15, no Beira-Rio, para evitar a sombra dos concorrentes.

Abel Braga evita a euforia no grupo, sobretudo após a épica virada sobre o rival Grêmio, de quem não vencia havia 11 jogos, por 2 a 1. A ordem do treinador é que o grupo mantenha os pés no chão, concentrado, e com o lema de "não ganhamos nada".

Matematicamente, o Inter se sagrará campeão com 77 pontos. Mas o time crê que pode desencantar após 41 anos e erguer o quarto título com menos. Mesmo assim, não admite vacilos em solo gaúcho.

Na verdade, a ordem é ampliar a série de oito vitórias seguidas. Desta maneira, não verá os principais concorrentes encostarem e ainda mexerá com o psicológico de quem vem atrás. Lições não faltam na competição. O próprio Inter já esteve na frente, em vantagem, e não a sustentou. Assim como Atlético-MG e São Paulo.

Abel vem motivando ao máximo seus atletas, principalmente os mais jovens, e vê no meio-campo a arma para acabar com o ótimo início de ano do Bragantino. O time do interior surpreendeu o Corinthians em Itaquera, na última rodada, por exemplo, por "ganhar" a disputa no meio. E ainda não perdeu em 2021.

Com Rodrigo Dourado, Praxedes, Edenílson e Patrick em boa fase, o Inter aposta em ganhar a disputa no meio para ver o artilheiro Yuri Alberto decidir na frente. Claudinho, agora artilheiro do Brasileirão ao lado de Marinho e Thiago Galhardo, terá atenção especial.

Caio Vidal cumpriu suspensão no Gre-Nal e volta ao time titular na vaga de Peglow. Do mais, Abel repete os titulares que buscaram a virada por 2 a 1 com gols nos minutos finais.