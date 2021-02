Líder Inter vai a Curitiba em busca da 10ª vitória seguida no Brasileirão e da proximidade do título

Líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o Athletico-PR, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34.ª rodada, com dois objetivos. Vencer pela décima vez consecutiva na competição e se aproximar mais um pouco do título que não conquista desde 1979.

Com 65 pontos, o time gaúcho tem quatro pontos de vantagem para o Flamengo (61), a cinco rodadas do fim da competição. Nos compromissos seguintes, a equipe gaúcha terá o Sport, no Beira-Rio, e o Vasco, em São Januário, dois adversários que brigam para fugir das últimas colocações. Na penúltima rodada, o rival será o Flamengo, no Maracanã, com o duelo final sendo em casa, contra o Corinthians.

Para demonstrar confiança no elenco e passar tranquilidade para o grupo, o técnico Abel Braga definiu, nesta quarta-feira, após o último treino de preparação para o jogo, no CT do Parque Gigante, a escalação da equipe. O treinador só deixou um mistério no ar: Caio Vidal e Marcos Guilherme disputam uma vaga no setor ofensivo. O comandante já definiu o nome escolhido, mas só vai revelar no vestiário, uma hora antes de a bola rolar.

O certo é que para o lugar de Rodrigo Dourado, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo, o treinador vai utilizar Rodrigo Lindoso. Ao mesmo tempo, Abel ainda não poderá contar com o retorno de Thiago Galhardo, vice-artilheiro do Brasileirão, com 16 gols, juntamente com Marinho (Santos) e um atrás de Claudinho (Red Bull Bragantino). O atacante está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, mas sem condições físicas ideais.