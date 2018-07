Líder isolado, Atlético-MG visita a Ponte Preta em busca da sexta vitória seguida

E quando a fase é boa, tudo entra nos eixos. O técnico Levir Culpi tem a oportunidade de repetir a escalação da última partida e ainda conta com o reforço do atacante Luan, recuperado de lesão na coxa esquerda. O jogador participou dos trabalhos de quinta e sexta-feira e deve ficar no banco de reservas.

"Fiquei um mês parado, precisava de um coletivo, quem sabe dois, para pegar parte física, confiança no trabalho. Estou pronto, a equipe está bem, os companheiros que entraram estão dando conta do recado. Sei da importância que tenho no grupo, mas é o momento de ter paciência e esperar no meu cantinho. Quando precisar, estou à disposição", comentou o jogador.

No último treino antes da partida, o técnico Levir Culpi optou por poupar cinco titulares. Douglas Santos, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto e Lucas Pratto ficaram de fora da atividade, mas não devem ser problema para o jogo deste sábado.