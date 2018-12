Líder Juventus faz 1 a 0 na Roma e vence pela 16ª vez em 17 partidas no Italiano

Quando não é o português Cristiano Ronaldo, quem decide para a Juventus é Mario Mandzukic. Com o gol do atacante croata, a equipe de Turim derrotou em casa a Roma por 1 a 0, no Juventus Stadium, e segue imbatível no Campeonato Italiano. Em 17 partidas até o momento, são 16 vitórias e apenas um empate - contra o Genoa, na nona rodada.

Dos 51 pontos possíveis, a Juventus conquistou 49 e tem confortáveis oito de vantagem para o segundo colocado, que é o Napoli. O time napolitano até tenta manter viva essa perseguição ao líder - são nove vitórias e um empate nos últimos 10 jogos -, mas o clube de Turim não dá chance alguma na sua luta pela inédita conquista do oitavo título seguido do Campeonato Italiano - feito que será histórico também nas principais ligas da Europa.

Já Roma não é mesma da temporada passada, quando terminou a competição em terceiro lugar. Apesar de fazer boa campanha na Liga dos Campeões da Europa - avançou às oitavas de final e enfrentará o Porto, de Portugal -, o time da capital mostra um desempenho irregular no Italiano. Com 24 pontos, menos da metade do que a Juventus já somou, ocupa a modesta 10.ª colocação.

Em campo, o jogo teve altos e baixos para as duas equipes. A Juventus começou melhor e impôs o seu ritmo no primeiro tempo. O lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro, de contrato renovado nesta semana, foi quem mais levou mais perigo com três chutes ao gol defendido pelo sueco Robin Olsen. O goleiro só não conseguiu defender a cabeçada de Mandzukic, aos 35 minutos, após cruzamento da direita de De Sciglio.

No segundo tempo, a Roma passou a atacar mais, mas nada que assustasse muito o goleiro Szczesny. O máximo que o polonês fez foi agarrar um chute colocado de Zaniolo. No final, a Juventus chegou a marcar o segundo gol com o atacante brasileiro Douglas Costa, após jogada pela direita de Cristiano Ronaldo, mas no início da jogada Matuidi fez uma falta que o VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) assinalou.

Sem pausa para os festejos de Natal e Ano Novo, o Campeonato Italiano terá a sua 18.ª rodada toda disputada na próxima quarta-feira. A Juventus viajará até Bérgamo para enfrentar a Atalanta e a Roma receberá o Sassuolo, no estádio Olímpico, em Roma.