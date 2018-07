Líder, Lazio vence Palermo com gol de André Dias A Lazio abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Palermo, fora de casa, por 1 a 0, neste domingo, em partida válida pela nona rodada. Com o triunfo, o time de Roma chegou aos 22 pontos, enquanto o Palermo segue com 11 pontos e ainda pode perder a oitava colocação.