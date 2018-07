Líder, Leverkusen faz jogão com o Werder Bremen e fica no 3 a 3

Líder do Campeonato Alemão até aqui, o Bayer Leverkusen perdeu os 100% de aproveitamento nesta sexta-feira, na abertura da terceira rodada. No melhor jogo deste início de competição, na BayArena, a equipe da casa ficou num emocionante empate em 3 a 3 com o Werder Bremen.

Com 17 minutos, o croata Jedvaj abriu o placar com um chute no ângulo. Praticamente no último lance do primeiro tempo, Bartels deixou tudo igual. Quando o cronômetro marcava 15 da etapa final, o argentino Di Santo virou.

A vantagem do Werder, porém, durou apenas três minutos, até o turco Çalhanoglu fazer um golaço de falta. Pouco depois, aos 28, foi o coreano Heung-Min Son quem marcou e voltou a colocar o Bayer na frente. A cinco minutos do fim, aproveitando cruzamento na área, o austríaco Prödl fechou o placar em 3 a 3.

Com o empate, o Bayer Leverkusen foi a sete pontos, podendo ser alcançado no decorrer da rodada, que tem jogos no sábado e no domingo. Na terça, a equipe estreia na Liga dos Campeões contra o Monaco. Já o Werder Bremen até agora só empatou e, por isso, tem três pontos.