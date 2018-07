Líder Marselha e Lyon não vão além do empate

Abriel conferiu por cobertura a dois minutos do final, e mais uma vez o Marselha sofreu um gol tardio - na quinta-feira o Borussia Mönchengladbach empatou nos acréscimos durante o jogo da Liga Europa.

"É muito decepcionante, tivemos muitas chances, mas não fomos eficientes o bastante", disse o zagueiro central Nicolas Nkoulou ao canal francês beIN Sport. "Sofremos um golpe com este resultado. Perdemos dois pontos de forma clara hoje".

O Marselha, que tem um jogo na mão, lidera a tabela com 23 pontos de 11 partidas, um acima do Paris St Germain, que visita o campeão Montpellier a partir das 18h (horário de Brasília), enquanto o Olympique de Lyon soma 22 pontos depois de ter desperdiçado uma dianteira inicial e empatado em 1 x 1 com o Sochaux.

O Marselha começou forte e só foi recompensado quando André Ayew cabeceou um belo cruzamento de Mathieu Valbuena aos 40 minutos.

Os anfitriões perderam numerosas chances no primeiro tempo, incluindo um pênalti aos 28 minutos, quando o goleiro do Nice, David Ospina, aparou o chute.

O Nice pressionou pelo empate no início da segunda etapa e Dario Cvitanich teve sucesso aproveitando uma cobrança de falta de Jonathan Eysseric com uma cabeçada aos seis minutos do segundo tempo.

O Marselha retomou a vantagem quando Valbuena conferiu na cara do gol aos 23 minutos da etapa complementar, e rumava para sua quarta vitória consecutiva na liga francesa até que o reserva Abriel arrebatou um ponto para o Nice, que subiu para 14º com 13 pontos.

No campo do Sochaux, um Lyon impecável saiu à frente aos 24 minutos, quando Maxime Gonalons converteu a única chance clara do primeiro tempo, cabeceando uma falta de Steed Malbranque.

O time da casa fez alguns bons ataques, mas o goleiro Rémy Vercoutre se mostrou imbatível até que Sloan Privat interceptou um cruzamento de Ryad Boudebouz e conferiu um gol de empate merecido faltando 19 minutos para o encerramento.

O Lyon teve uma última chance de reclamar a vitória, mas Cédric Kanté limpou o lance quando o atacante Bafetimbi Gomis já se preparava para bater.

O Girondins Bordeaux goleou o Lorient por 4 x 0 na casa do rival e foi para a sexta colocação com 21 pontos. O brasileiro Jussiê fez o gol de abertura e armou dois outros.

(Reportagem de Gregory Blachier)