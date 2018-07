Líder Milan vence o rival Napoli por 3 x 0 com gol de Pato

Zlatan Ibrahimovic cobrou a penalidade no começo do segundo tempo, depois que Salvatore Aronica teria usado o braço para bloquear Alexandre Pato. As imagens de televisão foram inconclusivas.

Os jogadores do Napoli reclamaram muito da decisão, enquanto o Milan havia tido dois pedidos de pênalti rejeitados em jogo sob chuva em Milão.

Kevin Prince Boateng fez 2 x 0 após passe de Pato aos 32 minutos, e o atacante brasileiro fechou o placar em um chute bonito de curva.

A derrota significou para o Napoli a queda para o terceiro lugar, já que a atual campeã Inter de Milão assumiu a vice-liderança com um ponto a mais ao vencer a Sampdoria por 2 x 0 no domingo.

(Reportagem de Mark Meadows)