Líder Milan vence o Roma de virada

O Milan agora tem 63 pontos, sete a mais que o Juventus, segundo colocado na tabela, que receberá o Inter de Milão em casa no principal jogo de domingo.

Pablo Osvaldo colocou o Roma na frente, com um gol aos 44 minutos da primeira etapa, mas o artilheiro sueco Ibrahimovic empatou numa cobrança de pênalti aos oito minutos do segundo tempo, depois que Daniele de Rossi colocou a mão na bola.

Ibrahimovic também deu um lençol no goleiro do Roma e fez o seu segundo gol, a sete minutos do final do tempo regulamentar, num perfeito aquecimento para o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, em que vai enfrentar o Barcelona, em casa.

O Roma continua em sexto lugar, com 44 pontos, o Udinese que divide o quarto lugar com o Napoli, enfrenta o Palermo no outro jogo da Série A deste sábado, às 16:45 (horário de Brasília).