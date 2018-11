Líder na Inglaterra, Manchester City supera Manchester United por 3 a 1

O Manchester City bateu o Manchester United por 3 a 1, em casa, e terminou a 12ª rodada do Campeonato Inglês na liderança do torneio. Dominante, o time treinado por Pep Guardiola contou com os gols de David Silva, Sergio Agüero e Ilkay Gündogan, enquanto Anthony Martial marcou para os visitantes.

O time da casa conseguiu impor um ritmo que acuou o rival no primeiro tempo. O City foi premiado com um gol aos 11 minutos do primeiro tempo, quando David Silva se infiltrou dentro da área e chutou bola com o pé ruim dele, o direito, mas David De Gea espalmou para dentro da meta.

O City ampliou o placar logo aos dois minutos do segundo tempo, após blitz para recuperar bola no meio de campo. Agüero conduziu, tabelou com Riyad Mahrez e chutou forte, no alto, já dentro da área do time rival. Dez minutos depois, Martial bateu com perfeição pênalti cometido por Ederson em Romelu Lukaku, mas a reação parou por aí.

A entrada de Leroy Sanée no segundo tempo reforçou o contra-ataque do City, que perdeu algumas oportunidades de ampliar o marcador. O terceiro gol saiu aos 40 minutos da etapa final, após cruzamento na medida de Bernardo Silva para Gündogan dominar com liberdade e rolar na saída de De Gea.

A derrota freia bom momento do time treinado por José Mourinho, que vinha de três vitórias seguidas na temporada. O próximo compromisso do United, que ocupa o oitavo lugar, com 20 pontos, será contra o Crystal Palace, no próximo sábado, em casa. Já o City, que tem 32, vai visitar o West Ham, também no sábado.

Também neste domingo, o Arsenal empatou pela terceira vez seguida nos últimos três jogos, desta vez contra o Wolverhampton, em casa. Ivan Cavaleiro abriu o placar para os visitantes, aos 12 minutos do primeiro tempo, mas Henrikh Mkhitaryan deixou tudo igual na reta final do jogo, aos 40 do segundo período.

O Arsenal, que está em quinto lugar no Campeonato Inglês, com 24 pontos, vai voltar a campo no próximo domingo, para visitar o Bournemouth. Já o Wolverhampton, 11º colocado, com 16 pontos, vai receber o Huddersfield Town em seus domínios.