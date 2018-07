Líder na Itália, Fiorentina decepciona e perde em casa pela Liga Europa

Com uma equipe mesclada de titulares e reservas - o técnico português Paulo Sousa está mais preocupado com a partida contra a Roma, terceira colocada do Italiano, neste domingo -, a Fiorentina não teve forças para vencer a defesa polonesa e tomou dois gols na parte final do jogo - Kownacki, aos 20 minutos do segundo tempo, e Gajos, aos 37. Giuseppe Rossi ainda descontou para os donos da casa, mas era tarde demais.

O resultado jogou a Fiorentina para a lanterna do Grupo I, com três pontos, e o Lech Poznan subiu para quatro e assumiu a segunda colocação. A chave ficou equilibrada porque no outro jogo houve mais uma surpresa. Na Suíça, o líder Basel (seis pontos), perdeu para o Belenenses, de Portugal, por 2 a 1.

Quem também decepcionou foi o Tottenham, derrotado de virada pelo Anderlecht por 2 a 1, na Bélgica. No Grupo J, o time inglês perdeu a liderança para o Monaco, que em casa venceu o lanterna Qarabag, do Azerbaijão, por 1 a 0. O clube francês tem cinco pontos, contra quatro dos ingleses e dos belgas.

Quem não deu chances para o azar, jogando em seus domínios, foram Lazio e Sporting Lisboa. No Grupo G, o time italiano recebeu o lanterna Rosenborg, da Noruega, e ganhou por 3 a 1, em Roma. Assim lidera com sete pontos, contra quatro de Saint-Étienne e Dnipro, que se enfrentaram na Ucrânia com vitória dos franceses por 1 a 0.

Em Portugal, pelo Grupo H, o Sporting Lisboa goleou o lanterna Skenderbeu, da Albânia, por 5 a 1 e com quatro pontos, em terceiro lugar, encostou nos ponteiros Lokomotiv Moscou e Besiktas, que empataram por 1 a 1, na Rússia. Os russos lideram com sete pontos e os turcos vêm logo atrás com cinco.

Em outros resultados, destaque para a vitória do Athletic Bilbao sobre o Partizan Belgrado por 2 a 0, na Sérvia, pelo Grupo L, que também teve o triunfo do alemão Augsburg sobre o AZ Alkmaar por 1 a 0, na Holanda. Pelo Grupo K, Schalke 04 e Sparta Praga empataram por 2 a 2, na Alemanha, e o APOEL Nicósia bateu o grego Asteras Tripolis por 2 a 1, no Chipre.