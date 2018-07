Líder Napoli e vice Juventus vencem e seguem na briga pela ponta no Italiano

No estádio Olímpico, em Roma, o Napoli precisou jogar bem apenas no primeiro tempo para derrotar a Lazio por 2 a 0. Após criar boas chances, o time napolitano marcou duas vezes em um intervalo de três minutos e "matou" o jogo. Aos 24, o argentino Gonzalo Higuain marcou mais um e segue disparado na artilharia com 23 gols em 23 partidas. Aos 27, o espanhol Callejón fez o seu de cobertura no goleiro Marchetti.

O fato, mais uma vez, triste e lamentável foi o caso de racismo contra o zagueiro senegalês Koulibaly, do Napoli, por parte dos torcedores da Lazio, já conhecidos nestas situações. Aos 21 minutos do segundo tempo, os cânticos racistas começaram a ser ouvidos no estádio e prontamente o árbitro Massimiliano Irrati parou o jogo e pediu providências. Após três minutos de paralisação, duelo retomado.

Em Turim, a Juventus não teve vida fácil para ganhar do Genoa por 1 a 0. O belo gol do atacante colombiano Cuadrado, aos 30 minutos do primeiro tempo, foi o suficiente para garantir a 13.ª vitória consecutiva em jogos do Campeonato Italiano - recorde da equipe.

Mais distante dos líderes, quatro clubes brigam pela terceira colocação, quer dá vaga na fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Neste posto está a Fiorentina, com 45 pontos, que precisou de um gol do argentino Mauro Zárate, aos 45 minutos do segundo tempo, para bater o Carpi por 2 a 1, em Florença. Logo atrás, com 44, está a Internazionale, que ganhou em casa do Chievo Verona por 1 a 0 - gol de Icardi.

A quinta colocação é da Roma, que na terça-feira venceu o Sassuolo e chegou aos 41 pontos. Com 39 está o Milan, em franca recuperação. Nesta quarta, foi até a Sicília e derrotou o Palermo por 2 a 0. O colombiano Carlos Bacca e Mbaye Niang, em cobrança de pênalti, marcaram os gols ainda no primeiro tempo.

Na parte de baixo da tabela de classificação, destaque para a primeira vitória na temporada do Verona. Em casa, ganhou de virada da Atalanta por 2 a 1 e foi a 14 pontos, contra 19 de Carpi e Frosinone. O primeiro fora da zona de rebaixamento é a Sampdoria, que tem 24 com o empate em casa com o Torino por 2 a 2. Em outros jogos desta quarta-feira, os resultados foram: Empoli 1 x 1 Udinese e Frosinone 1 x 0 Bologna.