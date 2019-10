Líder no Flamengo, Jorge Jesus acredita que vai deixar legado ao futebol brasileiro

Líder do Campeonato Brasileiro com 55 pontos, oito a mais que o segundo colocado, Santos, o Flamengo sobra na competição e o técnico Jorge Jesus acredita que sua passagem pelo futebol brasileiro pode ficar marcada na história. Após o Fla derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, o treinador português disse que o jeito de seu time jogar é totalmente diferente do que se vê no Brasil e que ele pode deixar um legado para o País.

"É uma equipe que em três meses parece que trabalha comigo há três anos. Isso é fácil pela qualidade dos jogadores e penso que vou deixar um legado não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro. Nossa forma de jogar é totalmente diferente de todas as outras equipes. Não digo que é melhor ou pior, mas é minha", comentou o treinador.

Para Jesus, os adversários olham o Flamengo de uma outra forma em razão dos bons resultados. "Não têm medo (dos adversários pelo Flamengo), mas têm respeito. O Flamengo está em primeiro e apresenta um futebol com muita qualidade", analisou.

Apesar do discurso otimista e longe de ser modesto, Jesus mostra estar ciente de que apenas bons resultados não garantem nada. É preciso títulos. "Só deixa raízes quem ganha, mas vamos deixar muitas das ideias que trouxemos. Sentimos orgulhoso do nosso trabalho e também por estarmos no Flamengo", completou.

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Athletico-PR no domingo, na Arena da Baixada.