Líder, Ponte baixa preço de ingresso para atrair torcida A diretoria da Ponte Preta mudou o preço dos ingressos para ter casa cheia no confronto contra o São Bernardo, neste domingo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli. As vendas foram iniciadas nesta quinta-feira. A princípio, a procura foi pequena. Com 18 pontos e na liderança isolada, a Ponte Preta está invicta no Paulistão ao lado do Linense.