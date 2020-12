Líder São Paulo 'dribla' desfalques e é o time que menos usou jogadores no Brasileirão

Líder do Brasileirão, o São Paulo alcançou o topo da tabela sendo o time que menos levou jogadores a campo em meio ao calendário apertado devido à pandemia do novo coronavírus. O baixo número de lesões e de atletas contaminados pela covid-19 ajudam a explicar o número de 26 atletas utilizados, quatro a menos que o Fortaleza, segundo colocado no quesito. A média do campeonato é de 33,5.

Mesmo com a pandemia, o número de 26 atletas também é inferior ao do próprio São Paulo no Brasileirão do ano passado, quando o time mandou a campo 34 jogadores. Além disso, em 2020, o time do técnico Fernando Diniz não teve desfalque por suspensão por cartão vermelho, única equipe que ainda não teve atleta expulso na atual edição do campeonato.

A preocupação com a covid-19 também é redobrada e o controle é rígido. O último jogador do São Paulo que testou positivo para o coronavírus foi o volante Tchê Tchê no dia 7 de novembro.

A sala de musculação foi montada na parte externa, utilizando tendas. O clube investe em voos fretados, com o embarque e desembarque de jogadores realizado geralmente na pista. Os atletas utilizam quartos individuais nos hotéis e, durante as preleções, todos os participantes usam máscara.

O clube também tem sido rigoroso no controle e na monitoração dos atletas. No fim de novembro, o zagueiro Bruno Alves ficou fora dos confrontos contra Ceará e Bahia por precaução após um familiar contrair o coronavírus. O camisa 3, que já havia testado negativo, voltou a ser examinado, assim como seus familiares, sendo liberado para treinar ao lado dos jogadores que não viajaram a Fortaleza e Salvador.

"A gente só está tendo sucesso nos casos de covid-19 por causa do excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelo nosso departamento médico, de maneira especial do doutor (José) Sanchez, que é quem está pilotando isso, trabalhando incessantemente dia e noite para que a gente consiga ser o time com mesmo casos de covid-19 até agora", afirmou Diniz, após o empate por 1 a 1 com o Ceará.

Confira como foram os testes de Covid-19 a que foram submetidos atletas, comissão técnica, funcionários e colaboradores do clube, com o CT da Barra Funda adequado ao protocolo sanitário. pic.twitter.com/ZqvBcHVKAE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 23, 2020

O trabalho da comissão técnica, que reduziu o número de desfalques ao longo do ano, permitiu ao técnico Fernando Diniz repetir a escalação em oito jogos do Brasileirão. Promover o rodízio do elenco em muitas partidas não é prática comum do treinador, que prefere ouvir os jogadores antes de definir uma escalação. Para ele, a integração entre diferentes setores da comissão técnica ajuda a manter o time saudável.

“A gente tem mania de analisar um jogador só pela parte biológica. Eu não trabalho assim. Como falar que um time está cansado se só aumentou a aceleração? Os dados de GPS dos nossos jogadores são muito altos. Tem jogador que dobra jogo e não se lesiona mais. Temos que analisar o futebol de maneira mais profunda”, analisou o treinador.

Há 17 jogos invicto no Brasileirão, o São Paulo é líder, com sete pontos de vantagem para o vice Atlético-MG. Os dois se enfrentam na próxima quarta-feira, 16, às 21h30, no Morumbi. Antes disso, o time de Fernando Diniz tem o clássico com o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena

Times que menos utilizaram jogadores no Brasileirão 2020: