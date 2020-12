Líder São Paulo recebe o segundo colocado Atlético-MG para tentar abrir vantagem

São Paulo e Atlético-MG fazem o duelo entre o líder e o segundo colocado do Brasileirão nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela 26ª rodada. A equipe tricolor tem 50 pontos, quatro a mais do que o time mineiro, e tenta abrir vantagem na ponta da tabela. O Flamengo, terceiro colocado, tem um jogo a menos do que os rivais e soma 45 pontos.

O técnico Fernando Diniz terá um importante desfalque para a partida desta noite. Artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com 12 gols, e segundo maior goleador do time na temporada, com 15 no total, o atacante Luciano sofreu pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda durante a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Corinthians, no último domingo. A tendência é de que Pablo fique com a vaga, mas Vitor Bueno também aparece como alternativa.

O restante do time deve ser igual ao que começou o clássico. Antes da derrota para o Corinthians, o São Paulo vinha de uma sequência de 17 jogos de invencibilidade no Brasileirão, com dez vitórias e sete empates. A sequência positiva fez o time assumir a ponta da tabela há quatro partidas.

Para o duelo com o vice-líder, Fernando Diniz quer o São Paulo com postura diferente da mostrada diante do Corinthians. "Temos de fazer o que vínhamos fazendo antes. Ser um time mais agressivo, que toca a bola mais rápido e se protege melhor".

Já o Atlético-MG sofreu com a oscilação, mas chega embalado pela vitória sobre o Athletico-PR na Arena da Baixada e pela sequência de quatro partidas sem perder, com dois triunfos e dois empates. O time poderá ser comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, que foi absolvido pelo STJD após ter ido ao Mineirão para acompanhar o confronto com o Flamengo mesmo estando suspenso.

O treinador argentino não poderá contar com o zagueiro Réver, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O mais provável é que Gabriel seja novamente titular na defesa atleticana. No meio de campo, Alan Franco e Zaracho disputam uma posição.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Gabriel, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco (Zaracho) e Hyoran; Savarino, Eduardo Vargas e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Na TV: Globo (exceto Goiás e Rio de Janeiro) e pay-per-view.

Local: Morumbi.