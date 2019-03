Vettel evita euforia e lembra que é preciso manter domínio na qualificação

Depois de terminar na liderança a sexta-feira de treinos livres do GP do Bahrein de Fórmula 1 e se revezar na ponta com o seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, Sebastian Vettel procurou evitar a euforia ao lembrar que é preciso confirmar este domínio inicial na sessão classificatória para o grid, marcada para começar às 12 horas (de Brasília) deste sábado, no circuito de Sakhir.

"Certamente hoje foi um dia melhor para nós no geral (do que na Austrália, palco da primeira prova do ano), mas acho que certamente precisamos melhorar o ritmo para amanhã", disse o piloto alemão nesta sexta-feira. "Esperamos estar em melhor forma e muito mais perto (da pole e da vitória) do que em Melbourne", completou.

Vettel deixou claro que não pode se iludir com o desempenho superior exibido pela Ferrari neste dia inicial de trabalhos de pista no Bahrein, pois ele aposta que a Mercedes vai reagir em busca do topo do grid neste sábado e também de um novo triunfo na corrida de domingo - o finlandês Valtteri Bottas venceu a prova inaugural da temporada, em Melbourne, onde o seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, terminou em segundo lugar.

"Obviamente, hoje o resultado foi bom e provavelmente estávamos em uma estratégia diferente para outras pessoas, então eu não colocaria muita atenção nisso. Nós ainda precisamos melhorar, especialmente porque a Mercedes parece muito rápida", ressaltou.

Para o alemão, ainda há boa margem para uma evolução em relação ao desempenho exibido nos treinos livres. "Ainda precisamos encontrar alguma coisa. Eu não estou totalmente feliz com o dia de hoje, eu ainda não tenho a sensação que eu quero ter. Ainda há mais no carro. Então eu acho que, se libertarmos isso, devemos estar em boa forma amanhã e esperamos estar mais perto e colocar a Mercedes sob pressão", projetou.

No ano passado, Vettel conquistou a pole e a vitória do GP do Bahrein, cuja corrida deste domingo tem a sua largada marcada para ocorrer às 12h10 (de Brasília).