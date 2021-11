Liderado por Abel, Palmeiras alcança 61,33% de aproveitamento com comissão técnica portuguesa

O Palmeiras alcançou 61,33% de aproveitamento desde que a comissão técnica portuguesa, liderada por Abel Ferreira, assumiu a equipe há pouco mais de um ano. A vitória por 4 a 0 diante do Atlético-GO, no Allianz Parque, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a 100ª partida. São 54 vitórias, 22 empates e 24 derrotas.

Abel comandou o time do banco de reservas em 89 jogos, com 49 vitórias, 17 empates e 23 derrotas. O auxiliar João Martins esteve em nove partidas (cinco vitórias e quatro empates), enquanto Vítor Castanheira esteve na função em duas ocasiões (em empate e uma derrota).

Abel Ferreira conquistou dois títulos pelo Palmeiras, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, ambas na temporada 2020. O treinador tenta o bicampeonato do torneio sul-americano no dia 27, em Montevidéu, diante do Flamengo.

Ao todo, são seis decisões neste período: 2 finais de Copa Libertadores, 1 final de Copa do Brasil, 1 final de Campeonato Paulista, 1 final de Recopa sul-americana e 1 final de Supercopa.

No atual Brasileiro, o time tem 58 pontos, na segunda colocação, de pontos atrás do líder Atlético-MG. Na próxima rodada, o time enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 18h15 do domingo.