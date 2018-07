Liderado por Hernanes, São Paulo espera viver um ‘novo campeonato’ no 2º turno

De volta ao São Paulo após sete temporadas, Hernanes se tornou a principal figura do time na luta contra o rebaixamento. O ‘Profeta’ foi anunciado e recebido com festa pela torcida e pelo clube e, em sua sequência inicial de jogos, correspondeu as expectativas: marcou quatro gols em quatro jogos. Desde que chegou, viu o time quebrar três recordes seguidos de público no Morumbi.

No último domingo, 56.052 torcedores acompanharam a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro. Antes disso, o clube registrou público de 53.635 pessoas contra o Coritiba e 51.511 contra o Grêmio, no dia do reencontro de Hernanes com a torcida.

A média de gols na sequência de sua reestreia no São Paulo supera os números da chegada do atual artilheiro do clube na temporada, o atacante Lucas Pratto. O argentino fez três gols em suas quatro primeiras partidas com a camisa tricolor. Hoje, é o principal goleador da equipe ao lado de Gilberto, com 12 gols.

Para o momento ser ainda melhor para Hernanes, o São Paulo precisa subir na tabela, e o meia vem tendo papel central também no aspecto motivacional. Ele se tornou capitão e liderou as viradas sobre o Botafogo (4 a 3) e Cruzeiro (3 a 2). Para reverter a “crise emocional” no grupo, como definiu o técnico Dorival Junior após ver o time entrar no segundo turno do Brasileirão na zona de rebaixamento, Hernanes disse que era preciso conter a ansiedade.

“Às vezes a gente confunde nossa posição na tabela, que não é confortável, com nossa situação, que é de trabalho. E, nisso, a gente fica ansioso para conseguir as vitórias. Temos de ter mais cautela”, disse Hernanes. “É preciso entender o momento e a importância de cada passe, de cada bola roubada. O momento é de reflexão. Quando as coisas não dão certo, tem de refletir onde está errando e encontrar o caminho para obter os resultados.’’

Em sua primeira passagem pelo clube, Hernanes deixou o São Paulo em 2010, após integrar o grupo que conquistou o tricampeonato brasileiro consecutivo, de 2006 a 2008. O meia deixou o clube com 35 gols marcados em 221 jogos. A expectativa para o segundo turno é de que o São Paulo se sinta em um “novo campeonato”, para poder se afastar da zona de rebaixamento. “O segundo turno do Brasileiro será um novo campeonato para a nossa equipe. Nossa situação irá mudar. No futebol, não existe sorte. Só com dedicação e entrega subiremos na tabela, e mostramos isso na virada sobre o Cruzeiro”, avaliou.

O elenco do São Paulo se reapresenta nesta terça no CT da Barra Funda, para iniciar a preparação para o jogo com o Avaí, marcado para domingo, às 16h, em Florianópolis.