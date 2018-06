Liderado por Salah, Egito anuncia pré-convocação com 29 nomes para a Copa

A seleção egípcia anunciou nesta segunda-feira uma lista de 29 pré-convocados para a Copa do Mundo deste ano. Com Mohamed Salah como grande destaque, o time do técnico argentino Héctor Cúper ainda cortará seis destes nomes para definir a relação final que representará o país na Rússia.

Como era esperado, a grande aposta do Egito é em Salah. O atacante de 25 anos é o grande destaque do Liverpool, finalista da Liga dos Campeões, e foi um dos principais jogadores do futebol mundial nesta temporada. Não à toa, foi o artilheiro do Campeonato Inglês, com 32 gols, maior marca desde que a competição passou a ser disputada em 38 rodadas.

Se Salah tem a oportunidade de brilhar no ataque da seleção egípcia, no gol será um veterano que poderá fazer história. O goleiro Essam El-Hadary, de 45 anos, foi um dos quatro chamados por Cúper. Se for confirmado na lista final e entrar em campo, superará Mondragón como o atleta mais velho a jogar uma Copa do Mundo em todos os tempos. O colombiano tinha 43 anos quando atuou em 2014, no Brasil.

Mas é nos jogadores que atuam na Inglaterra a maior aposta do Egito. Além de Salah, Cúper chamou o volante Elneny, do Arsenal, os defensores Ahmed Hegazy e Ali Gabr, do West Bromwich, e Ahmed Elmohamady, do Aston Villa, e os meias Ramadan Sobhy, do Stoke City, e Sam Morsy, do Wigan.

Esta será a primeira Copa do Egito desde 1990, mas antes de ir à Rússia, a seleção encara o Kuwait, na casa do adversário, dia 25 de maio, e a Colômbia, na Itália, no dia 1º de junho. No Mundial, o país está no Grupo A, ao lado de Rússia, Arábia Saudita e Uruguai, adversário da estreia dia 15 de junho, em Ecaterimburgo.

Confira a lista de 29 pré-convocados do Egito para a Copa:

Goleiros : Essam El-Hadary (Al Taawon-SAU), Mohamed el Shennawy (Al Ahly-EGI), Sherif Ekramy (Al Ahly-EGI) e Mohamed Awad (Ismaily-EGI).

Defensores : Ahmed Fathi (Al Ahly-EGI), Saad Samir (Al Ahly-EGI), Ayman Ashraf (Al Ahly-EGI), Mahmoud Hamdy (Zamalek-EGI), Mohamed Abdel Shafy (Al Fateh-SAU) Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Karim Hafez (Lens-FRA), Omar Gaber (Los Angeles FC) e Amro Tarek (Orlando City).

Meio-campistas : Tarek Hamed (Zamalek-EGI), Mahmoud Abdel Aziz (Zamalek-EGI), Shikabala (Al Raed-SAU), Abdallah Said (Kups-FIN), Sam Morsy (Wigan-ING), Mohamed Elneny (Arsenal), Kahraba (Al Itihad-SAU), Ramadan Sobhi (Stoke City), Trezeguet (Kasimpasa-TUR) e Amr Warda (Atromitos-GRE).