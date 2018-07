Liderança aumentou motivação do Cruzeiro, diz Fabrício A vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 colocou o Cruzeiro na liderança do Campeonato Brasileiro e aumentou a motivação da equipe para a reta final do torneio, de acordo com Fabrício. Segundo o volante, o esforço será dobrado para manter a dianteira até o encerramento da competição.