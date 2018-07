Liderança de 7 pontos do Chelsea ainda não é decisiva, diz Mourinho

O Campeonato Inglês é tão competitivo que uma vantagem de sete pontos na liderança da tabela com 14 partidas faltando para o fim da temporada não é garantia de título, disse o técnico do Chelsea, José Mourinho, nesta terça-feira.

O clube abriu a vantagem ao vencer o Aston Villa por 2 a 1 e o segundo colocado, Manchester City, empatar por 1 a 1 com o Hull City, no sábado.

O Chelsea tem uma oportunidade de aumentar ainda mais a vantagem quando receber o Everton no estádio Stamford Bridge, na quarta-feira, enquanto o City viajará para enfrentar o Stoke City.

"Nós estamos no banco do piloto, mas sete pontos com 14 jogos faltando - se fossem 14 pontos em 7 jogos, estaríamos quase lá", disse Mourinho, que busca seu terceiro título no Chelsea.

Mourinho terá à disposição o meia Cesc Fàbregas, que volta de uma lesão que o deixou fora das duas últimas partidas.

Didier Drogba ou Loïc Rémy vão começar jogando no ataque, enquanto Diego Costa completa sua suspensão de três jogos por ter dado um pisão no jogador do Liverpool Emre Can na semifinal da Copa da Liga da Inglaterra.

"Nós precisamos do jogador suspenso, mas conseguimos lidar sem ele", disse o técnico.