Liderança isolada na Série C do Campeonato Brasileiro vale folga extra no Guarani Descanso não significa descaso. É desta forma que entende o técnico Marcelo Chamusca, do Guarani, que deu folga a todos os jogadores nesta terça-feira. Mas garante que o time está focado no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo, às 11 horas, quando vai receber o Boa. O time campineiro vai defender a liderança do Grupo B, com 10 pontos.