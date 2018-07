Liderança isolada obriga o Corinthians a lidar com favoritismo

A vitória sobre a Ponte Preta, no sábado, fez o técnico Fábio Carille mudar o jeito de olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda é cedo para falar em administrar a vantagem na liderança, mas o clássico diante do Palmeiras, quarta-feira, vai mostrar um Corinthians mais atento à posição do adversário.

“Temos de aprender a jogar com isso também, se não der para ganhar, manter a diferença de pontos é importante. É concentrar para conseguir um resultado bom lá”, diz o técnico.

Jogadores importantes que estavam pendurados, como Jô, Gabriel e Rodriguinho, conseguiram escapar do terceiro cartão amarelo e serão escalados. “Jogar contra o Palmeiras é sempre bom. Meu primeiro clássico como profissional foi diante do Palmeiras e o primeiro gol em um clássico também foi contra o Palmeiras”, relembra Jô, que carrega este ano a pecha de artilheiros dos clássicos paulistas.

Cássio afirma que o jogo com o Palmeiras é diferente independentemente da posição que ocupem na tabela. “É um jogo complicado, muito se fala nele, principalmente as torcidas. A pressão é diferente de outra partida”, diz o goleiro corintiano.