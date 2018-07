Líderes apoiam Platini por Euro de 2020 em várias sedes NYON - Líderes do futebol europeu confirmaram que estão apoiando a proposta de Michel Platini, presidente da Uefa, de organizar a Eurocopa de 2020 com até 13 países como sedes da competição. O Comitê Executivo da entidade irá se reunir nesta quinta-feira e poderá concordar, em princípio, com a ideia do dirigente, revelada durante a edição deste ano do importante torneio, realizado na Polônia e na Ucrânia.