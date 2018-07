Líderes, CSA e Volta Redonda empatam fora de casa pela Série C

Com um gol nos acréscimos marcado por Dawhan, o CSA arrancou o empate por 1 a 1 com o Remo, neste sábado, no Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time alagoano se manteve na liderança do Grupo A, com dez pontos. No Grupo B, o Volta Redonda empatou com o Bragantino, também por 1 a 1, chegou ais 10 pontos e continua em primeiro.

O resultado em Belém manteve acirrada a briga pelas primeiras posições do Grupo A, que reúne clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O CSA continua na frente, enquanto o Remo, com oito pontos, é quarto colocado. Mas o vice-líder Fortaleza com nove pontos ainda vai atuar na rodada, neste domingo, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

O Botafogo-PB está terceira posição, com oito pontos, depois de segurar o empate sem gols com o Moto Club, em São Luis. Ele supera o Remo no saldo de gols: 2 a 1. O time maranhense soma quatro pontos, em sétimo.

Pelo Grupo B, que reúne clubes das regiões Sul e Sudeste, em Bragança Paulista, o Volta Redonda empatou por 1 a 1 com o Bragantino e chegou aos dez pontos, na liderança, seguido pelo próprio clube paulista com oito pontos.

O Tupi também chegou aos oito pontos ao vencer fora de casa o Macaé por 3 a 1, mas fica em terceiro lugar pelo saldo de gols inferior ao Bragantino: 2 a 1. No interior de Minas Gerais, Tombense, com cinco pontos, e Joinville, com seis, empataram por 2 a 2 e ocupam posições intermediárias.

A rodada ainda vai ter três jogos no domingo e outros dois na segunda-feira à noite.

Confira os jogos da quinta rodada:

Sábado

Moto Club 0 x 0 Botafogo-PB

Remo 1 x 1 CSA

Macaé 1 x 3 Tupi

Tombense 2 x 2 Joinville

Bragantino 1 x 1 Volta Redonda

Domingo

15h - Ypiranga x Mogi Mirim

16h - ASA x Salgueiro

18h - Cuiabá x Fortaleza

Segunda-feira

20h30 - Confiança x Sampaio Corrêa

21h - São Bento x Botafogo-SP