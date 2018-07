Líderes do Brasileirão são times que mantêm técnicos há mais tempo

O futebol brasileiro é conhecido pelo número excessivo de trocas de treinadores, seja nos clubes menores, como nos “gigantes” do país, que disputam o título do Brasileirão. Porém, um fato vem chamando atenção na atual temporada, já que apenas dois treinadores da primeira divisão do futebol nacional estão no cargo há mais de um ano, com trabalhos que vem desde 2013. São eles, Marcelo Oliveira e Muricy Ramalho.

Campeão brasileiro em 2013 com o Cruzeiro, Marcelo Oliveira é considerado o grande técnico do momento no Brasil, já que implantou um novo esquema de jogo em sua equipe que rapidamente começou a dar resultados e, além do título nacional em 2013 com grande antecedência, já conquistou o Campeonato Mineiro em 2014 e lidera novamente o Brasileirão com um futebol que encanta pela ofensividade. Marcelo assumiu o Cruzeiro no início do último ano e é o técnico a mais tempo no cargo entre os grandes times do Brasil.

Quem aparece em segundo é Muricy Ramalho, do São Paulo. O treinador, tricampeão brasileiro pelo time do Morumbi, foi recontratado com o clube em outra realidade: lutando contra o rebaixamento em 2013. O objetivo foi cumprido com sobras, mas não se pode dizer que Muricy faz sucesso em sua volta ao São Paulo, acumulando derrotas e eliminações marcantes na Copa Sul-Americana, Campeonato Paulista e na Copa do Brasil para equipes de menor expressão. No Campeonato Brasileiro, porém, o time faz bom papel e atualmente está brigando na parte de cima da tabela.

Nas demais equipes, as que estão com o mesmo técnico há mais tempo são Corinthians, Santos e Internacional, que trocaram de treinador no início da temporada. Coincidência ou não, todos os times que mantém o comando pelo menos desde o início do ano estão na parte de cima da tabela.

Todos os outros 15 times da Série A, alguns deles mais de uma vez, já trocaram de técnico no ano por causa da falta de resultados. Entre as equipes grandes, destaque para o Flamengo, que só em 2014 já teve Jayme de Almeida, Ney Franco e Vanderlei Luxemburgo como treinador.

CINCO TÉCNICOS MAIS LONGEVOS DO BRASILEIRÃO

1 – Marcelo Oliveira (Cruzeiro) – 1 ano e 8 meses

2 – Muricy Ramalho (São Paulo) – 1 ano

3 – Mano Menezes (Corinthians) – 8 meses

4 – Oswaldo de Oliveira (Santos) – 8 meses

5 – Abel Braga (Internacional) – 8 meses