Líderes do Campeonato Inglês se enfrentam em rodada quente

O domingo promete ser de fortes emoções no Campeonato Inglês, com dois jogos envolvendo os quatro primeiros colocados: Arsenal x Leicester e Manchester City x Tottenham. A rodada pode embolar a luta pelo título ou deixar o líder Leicester mais folgado na frente. A situação de momento é a seguinte: Leicester em primeiro com 53 pontos, Tottenham em segundo com 48, Arsenal em terceiro com 48 (e nove gols a menos no saldo) e Manchester City em quarto com 47.

O Leicester abriu vantagem graças à impressionante vitória por 3 a 1 que conseguiu na rodada sobre o Manchester City fora de casa. E se repetir a dose hoje em Londres abrirá oito pontos de frente sobre um dos candidatos ao título. “Dizem que nós temos de lidar com a pressão, mas penso que a pressão está em cima dos adversários. Jogamos pressionados no começo da temporada, porque queríamos bons resultados para não sofrer como na anterior (o time escapou por pouco do rebaixamento). Agora estamos muito mais seguros e confiantes”, disse o técnico Claudio Ranieri.

No primeiro turno o Leicester perdeu em casa para o Arsenal por 5 a 2. Foi uma de suas duas derrotas na competição – a outra foi para o Liverpool, fora de casa, no dia 26 de dezembro.

O Arsenal perdeu a primeira colocação por causa de uma série de quatro jogos sem vencer que foi quebrada na rodada passada (2 a 0 sobre o Bournemouth). O time não perde para o Leicester há 18 partidas (12 vitórias e seis empates), e ganhou do adversário nas últimas oito vezes que o recebeu no Emirates Stadium.

No outro jogão do dia, o Manchester City terá a volta do zagueiro Kompany, recuperado de lesão. “A derrota para o Leicester atrapalhou os nossos planos, mas ainda há muito campeonato pela frente”, disse o técnico Manuel Pellegrini.

ITÁLIA

Fiorentina e Inter se enfrentam neste domingo num duelo entre dois times necessitados de vitória. Há um mês ambos brigavam pelo título com Napoli e Juventus, mas uma série de maus resultados os tirou da disputa. O Milan jogará em casa contra o Genoa, e poderá ter o brasileiro Luiz Adriano como titular no ataque.

ALEMANHA

O líder Bayern de Munique vista neste domingo o Augsburg, que luta para escapar do rebaixamento. Mas o técnico Pep Guardiola disse que não espera jogo fácil, porque o adversário derrotou seu time duas vezes nos últimos três confrontos.

O volante Xabi Alonso cumprirá suspensão, e deverá ser substituído pelo chileno Vidal.