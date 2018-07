Liédson acha 'motivação extra' jogar ao lado de Ronaldo e Roberto Carlos

LISBOA - O atacante brasileiro naturalizado português Liédson, de saída do português Sporting para retornar ao Corinthians, considera "uma motivação extra" poder jogar ao lado de Ronaldo e Roberto Carlos.

Em entrevista divulgada nesta sexta-feira no jornal Record, de Portugal, ele reconheceu que a presença de jogadores de tão alto nível foi uma das coisas que pesaram em sua decisão de ir para o Corinthians.

"Correr por Ronaldo não será problema, nem por ele, nem por nenhum outro. Eu quero é jogar e ajudar o clube em que estou a alcançar os objetivos", explicou.

Liédson, de 33 anos, deixou claro que nem sequer pensava na possibilidade de pendurar as chuteiras no Brasil, antes da chegada da proposta do Corinthians.

"Eu não forcei nada. Houve uma proposta, que era boa para mim e para o Sporting. Achei melhor sair, porque, aos 33 anos, não são todos os dias que a gente recebe uma oferta assim", afirmou.

O atacante, que atuou pela seleção portuguesa em 14 jogos, ressaltou que lutará "até a última gota" pelo Corinthians nesta nova etapa, e lamentou a surpreendente eliminação na Copa Libertadores.

"Faz parte do futebol, no futuro teremos que lutar por outros objetivos, apesar de que atualmente estou concentrado no Sporting, pois quero ajudar o clube no duelo contra o Naval e sair com uma vitória", disse.

