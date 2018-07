Liedson admite insatisfação, mas diz respeitar Tite CAMPINAS - De artilheiro da equipe e peça fundamental para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2011, o atacante Liedson passou a ser terceira opção no ataque corintiano nesta temporada. Com pouco espaço no elenco e entrando sempre nos finais das partidas, o jogador admitiu que está insatisfeito com a situação, mas garantiu respeitar todas as decisões do técnico Tite.