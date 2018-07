Liedson chega ao Corinthians pronto para estrear contra o Ituano, na quarta

SÃO PAULO - O Corinthians apresentou nesta terça-feira o seu principal reforço para a temporada. Velho conhecido da torcida corintiana, Liedson, de 33 anos, chega ao clube em boa forma e depende apenas que seu nome apareça no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear já na quarta-feira, contra o Ituano.

"Estou bem fisicamente e à disposição do treinador. Ainda estou rápido e pronto para trabalhar. Em termos de adaptação, não vai ter problema algum", garantiu Liedson, que disputou a Copa do Mundo de 2010 pela seleção portuguesa.

Esta será a segunda passagem de Liedson pelo Corinthians. Formado no Prudentópolis, ele passou com brilho pelo Coritiba e pelo Flamengo até chegar ao Parque São Jorge, em 2003. Naquele ano, entrou em campo 33 vezes e marcou 22 gols, faturando o Campeonato Paulista na ocasião.

Depois de sete anos no Sporting de Portugal, Liedson garante que nunca tirou o Corinthians do coração. "Desde quando saí daqui, nunca esqueci o Corinthians. Quando recebi a notícia de que o clube estava interessado, não pensei duas vezes".

Perguntado sobre o momento de crise e da pressão da torcida, que fez protestos violentos no final da última semana, Liedson garantiu que não se preocupa. "No Corinthians é sempre cobrança, mas vim porque quis. Aceitei esse desafio e quero ajudar o grupo. Quero ganhar o Paulista e o Brasileiro. Meu objetivo aqui são os títulos", garantiu o jogador, contratado antes da eliminação da Libertadores.

Liedson comemora a chance de atuar ao lado de Ronaldo, com quem deverá formar dupla de ataque no Corinthians. "Vai ser um privilégio jogar com ele e pra mim não tem problema ficar de fora quando ele atuar. Sempre torci e gostei muito dele, não é à toa que tem o apelido de Fenômeno", elogiou o atacante.

Veja também:

Ronaldo faz treino físico, mas não tem data para jogar