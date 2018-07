Liedson corria risco de sofrer grave lesão, diz médico do Corinthians SÃO PAULO - O médico do Corinthians, Julio Stancati, revelou nesta quinta-feira que Liedson corria risco de sofrer grave lesão caso não fosse afastado do grupo para passar por cirurgia no joelho esquerdo. O atacante será submetido a uma artroscopia nesta sexta e tem previsão de retorno de cinco semanas.