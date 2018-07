Liedson deve retomar carreira em província da China, diz jornal

Afastado do futebol desde 2013, quando seu contrato com o Flamengo se encerrou, Liedson está próximo de voltar aos gramados. Ídolo do Sporting, clube pelo qual marcou mais de 100 gols, o atleta luso-brasileiro deve atuar na próxima temporada pela filial do time português localizada em Macau, região administrada pela China.

De acordo com informações do jornal português A Bola, as negociações com o Sporting de Macau estão avançadas e duas empresas portuguesas devem pagar o salário do atacante. Ao periódico, o empresário do jogador, Marcelo Robalinho, afirmou que Liedson vê a possibilidade com bons olhos. "Ele gostou muito da ideia. Agora é uma questão de acertar. Após um mês de preparação, ele vai estar pronto para jogar".

Com 36 anos, Liedson deve ter a chance de recomeçar sua carreira. Após boa passagem pelo Coritiba, o jogador atuou por Flamengo e Corinthians. No meio de 2003, o atacante se transferiu para o Sporting, onde fez 116 gols em oito anos. Em 2011, Liedson voltou para o clube paulista e foi o artilheiro do time no Brasileirão de 2011.

Sem espaço entre os titulares no ano seguinte por problemas no joelho esquerdo, o atleta voltou para o Flamengo, onde também não teve boa passagem, até ser emprestado por seis meses ao Porto, onde também não conseguiu relembrar os velhos tempos. Pela seleção portuguesa, Liedson, que se naturalizou em 2009, fez quatro gols em 15 partidas e disputou a titularidade da equipe na Copa do Mundo de 2010.