Liedson diz que dificilmente voltará ao futebol brasileiro

LISBOA - O atacante brasileiro naturalizado português Liedson afirmou nesta terça-feira que a possibilidade de atuar novamente no Brasil "é pouca ou quase nenhuma", e se disse "muito feliz" por jogar pelo Sporting Lisboa, clube que defende desde 2003.

Em entrevista coletiva, o jogador explicou que se sente "tranqüilo", e lembrou que ainda tem um ano e meio de contrato.

Recentemente, a imprensa portuguesa informou sobre o possível interesse de Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Corinthians em contar com os serviços do atacante, de 33 anos.

Liedson marcou mais de 100 gols com a camisa do Sporting, defendeu a seleção portuguesa em 14 partidas e participou da última Copa do Mundo.