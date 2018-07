Liedson encerra jejum e Corinthians avança às semifinais do Paulistão

Artilheiro do Campeonato Paulista, o atacante Liedson encerrou neste sábado o jejum de quatro jogos sem marcar. Com um gol dele e outro de Willian, o Corinthians venceu o Oeste por 2 a 1 nesta noite no Pacaembu e se classificou para as semifinais do Paulistão. Na próxima fase, espera o vencedor de Palmeiras x Mirassol, que se enfrentam no domingo no mesmo estádio.

Valente, o Oeste deixa o Paulistão de cabeça erguida, dando trabalho ao Corinthians, que teve mais volume de jogo, mais chances de marcar, mas viu o time do interior assustar nos contra-ataques e buscar bastante o gol no fim do jogo.

Rapidinho. Empurrado pela torcida, o Corinthians começou o jogo praticamente sem deixar o Oeste respirar, tocando bastante a bola em velocidade no campo de ataque. E foi assim que saiu o primeiro gol do jogo, logo aos 9 minutos.

Bruno César recuperou bola no meio campo e tocou para Dentinho. O atacante passou de primeira para Paulinho, que também de primeira lançou Liedson pela direita. O atacante, livre, invadiu a área e bateu forte para encerrar um jejum de quatro jogos sem marcar.

Mesmo com maior volume de jogo, o Corinthians tinha dificuldade em ameaçar a meta defendida por Fábio. Só conseguiu isso aos 27 minutos. Dentinho disputou a bola com defensor e ela sobrou para Liedson, que protegeu do goleiro e rolou para trás. Bruno César bateu de primeira e Paulo Miranda salvou em cima da área.

Fechado atrás, o Oeste sempre teve como meta explorar o contra-ataque. E chegou ao gol já nos acréscimos, em apenas dois toques. Julio Cesar bateu tiro de meta fraco, um jogador do Oeste cabeceou no grande círculo e a bola caiu para Fábio Santos na entrada da área. O atacante chutou de primeira, de esquerda. A bola era defensável, mas Julio Cesar pulou atrasado e aceitou.

ESPN - VÍDEO: Com golaço de Willian, Corinthians bate Oeste e espera por Palmeiras na semi

Assim como havia feio no início do jogo, o Corinthians voltou do intervalo pressionando. Logo com 6 minutos, porém, perdeu Dentinho, com indisposição estomacal. Na primeira vez que tocou na bola, Willian cruzou da direita, Paulo Miranda cortou e Alessandro pegou o rebote com uma pancada de primeira. Fábio fez excelente defesa.

Também repetindo o que havia acontecido na primeira etapa, Bruno César perdeu mais um gol. Aos 13, o meia tocou para Liedson, que chutou cruzado. Fábio espalmou e, no rebote, sem goleiro, Bruno César chutou rasteiro, permitindo que Paulo Miranda salvasse mais uma em cima da área.

A pressão acabou recompensada aos 19 minutos. Willian desceu pela direita, deu um drible da vaca em Paulo Miranda e chutou forte, cruzado, no ângulo, sem chances para Fábio.

Em busca do empate, o Luis Carlos Martins colocou três atacantes no Oeste. O time do interior cresceu e passou a trabalhar mais a bola no campo de ataque. Aí foi o Corinthians que começou a explorar contra-ataques. Ao ser substituído por Morais aos 37, Bruno César deixou o campo ovacionado pela torcida.

CORINTHIANS - 2 - Julio Cesar; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Bruno César (Morais) e Jorge Henrique (Danilo); Dentinho (Willian) e Liedson. Técnico - Tite.

OESTE - 1 - Fábio; Dedê (Reinaldo), Cris, Paulo Miranda e Fernandinho; Adriano, Dionísio, Márcio Passos (Mazinho) e Marinho; Roger e Fábio Santos (Alex Santos). Técnico - Luis Carlos Martins.

Gols - Liedson, aos 9, e Fábio Santos, aos 46 minutos do primeiro tempo; Willian, aos 19 minutos do segundo tempo; Árbitro - Sálvio Spínola Fagundes Filho; Cartões amarelos - Jorge Henrique e Willian (Corinthians), Fábio Santos, Marinho e Adriano (Oeste); Renda - R$ 932.511; Público - 28.025 pagantes (31.192 total); Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

