Liedson entra em campo para evitar jejum inédito na carreira

Desde sua profissionalização, em 2000, no pequeno Poções, da Bahia, Liedson jamais passou mais que dez jogos sem marcar gol. Pois nesta quarta-feira, contra o Cruz Azul, ele entra em campo pressionado, pois pode superar esse recorde negativo com a camisa do Corinthians – quando atuava no Sporting, de Portugal, também ficou dez jogos sem balançar as redes.

Mas ao mesmo tempo Liedson entrará em campo aliviado, pois não tem mais a “sombra” de Adriano. Não que Levezinho tenha comemorado a saída do Imperador, mas sem o concorrente ele entra em campo mais leve para fazer o que sabe, como em 2011, quando fez 23 gols pelo clube, e desencantar em jogos oficiais no ano – marcou só no amistoso com o Flamengo.

“Isso é a fase. Uma hora a bola vai bater e entrar. O importante é que ele não está sendo egoísta, querendo marcar de qualquer jeito, e sim jogando pelo coletivo”, defende Tite.

Liedson realmente vem sendo solidário. Mas anda irritado com ele mesmo por algumas chances desperdiçadas ultimamente e tentará, diante de um rival que já perdeu para o Corinthians, “tirar a uruca”.

Em 5 de fevereiro de 2003, no Morumbi, O Corinthians bateu os mexicanos por 1 a 0, gol de cabeça de Liedson, que depois foi substituído por Fumagalli para coro de “burro“ a Geninho, treinador da época.