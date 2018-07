Liedson está perto de deixar o Flamengo

RIO DE JANEIRO - O atacante Liedson deve ser a próxima baixa do Flamengo nos próximos dias. Por não fazer mais parte da diretoria principalmente pelo alto salário, o jogador de 35 anos negocia com outros clubes.

Liedson já treina separado do restante do elenco e desperta o interesse do Sporting, de Portugal, e do Bahia.

Apesar disso, o diretor executivo do Flamengo, Paulo Pelaipe, e o técnico Dorival Junior afirmam que o jogador continua nos planos do clube para a temporada 2013.

Nos últimos dias o Flamengo confirmou a saída do atacante Vagner Love, que retornou para o CSKA, da Rússia. Outro nome que deve sair em breve é o de Ibson. O clube lhe deve R$ 350 mil e o acerto dessa pendência parece distante.