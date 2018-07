Liedson exalta 'sabedoria' do Corinthians em vitória Autor do gol que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, de virada, neste domingo, no Olímpico, em Porto Alegre, Liedson exaltou a inteligência do time corintiano no confronto, no qual a equipe gaúcha abriu o placar apenas no segundo tempo.