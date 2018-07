Liedson faz dois e Corinthians ganha do Mogi Mirim

Nem tudo, no entanto, é motivo de alegria para o torcedor corintiano. A equipe voltou a demonstrar os mesmos erros que a eliminaram da pré-Libertadores: falta de objetividade no meio de campo e auxílio eficaz dos laterais. E, se não fosse o chute de fora da área de Dentinho e o erro bisonho do goleiro do Mogi Mirim, que resultaram nos dois gols de Liedson, o Corinthians não sairia com a vitória.

A aposentadoria de Ronaldo, que aconteceu na última segunda, assim como a saída de Roberto Carlos, não é a razão para esse rendimento inesperado. O Fenômeno sequer marcou um gol na temporada. Já o lateral-esquerdo também não realizou nenhuma boa partida. Para o técnico Tite, o problema consiste na falta de entrosamento. "A equipe está aberta, ainda, mas estamos começando a ter um padrão. É importante o time crescer agora e resgatar a confiança do torcedor", disse.

Ter um time entrosado, no entanto, não se mostrou eficaz no caso corintiano. Mesmo repetindo a escalação por três jogos consecutivos, o Corinthians jogou mal. Danilo e Ramirez foram lentos, cadenciando as jogadas e, assim, dando tempo para o Mogi Mirim encaixar a marcação. Para piorar, os laterais Alessandro e Marcelo Oliveira não atacavam, sobrecarregando Jucilei, Jorge Henrique e Liedson.

O Corinthians, dentro deste cenário, nada fez no primeiro tempo. Apenas uma jogada pode ser destacada. Aos 10 minutos, o goleiro Julio Cesar deu um chutão; Danilo desviou a bola, que sobrou para a conclusão de Liedson, para fora. Já o Mogi Mirim assustou em algumas jogadas de contra-ataque, sendo a melhor delas aos 32, quando Cleidson passou por três marcadores e chutou forte de fora da área, fazendo com que a bola passasse muito perto do gol corintiano.

De volta após mais uma lesão muscular, Dentinho foi um ponto positivo da vitória. Ao entrar no lugar do vaiado Danilo, o atacante jogou como um meia de ligação, dando mais mobilidade ao time. Mas foi o goleiro do Mogi Mirim, João Paulo, que tratou de ajudar o Corinthians. Aos 27 minutos, o goleiro não conseguiu segurar o chute de Dentinho, deixando a bola livre para a conclusão de Liedson. E, aos 41, errou ao tentar driblar Liedson, que roubou a bola e marcou o segundo gol, decretando o placar final.

Agora, Tite precisa encontrar uma maneira de dar mais poder ofensivo ao Corinthians, que terá pela frente o Santos neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu. Já o Mogi Mirim, que possui oito pontos, na 13.ª colocação, encara o Palmeiras no mesmo dia e horário, em Mogi Mirim.

Ficha técnica

Corinthians 2 x 0 Mogi Mirim

Corinthians - Júlio César; Alessandro, Chicão (Wallace), Leandro Castán e Marcelo Oliveira; Ralf, Jucilei (Morais), Danilo (Dentinho) e Ramirez; Jorge Henrique e Liedson. Técnico: Tite.

Mogi Mirim - João Paulo; Niel, Audálio, Val e Cleidson; Everton Dias, Baraka, João Paulo (Everton) e Geovanne; Roberto Jacaré (Paulo Isidoro) e Denílson. Técnico: Guto Ferreira.

Gols - Liedson, aos 27 e aos 41 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Jucilei e Liedson (Corinthians); Everton Dias e Cleidson (Mogi Mirim).

Árbitro - Leandro Bizzio Marinho.

Renda - R$ 189.581,00.

Público - 7.902 total.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).