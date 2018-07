Liedson passa bem após cirurgia no joelho esquerdo nesta sexta-feira

SÃO PAULO - O Corinthians anunciou nesta sexta-feira que a cirurgia de Liedson foi bem-sucedida. O atacante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e tem retorno previsto entre quatro e cinco semanas. Liedson deverá começar a fisioterapia neste sábado, no CT Doutor Joaquim Grava.

Afastado dos gramados, Liedson dará lugar a Emerson no time titular do Corinthians, que enfrentará o Cruzeiro neste domingo. Ele formará dupla de ataque com William. Com o desfalque, o técnico Tite deverá promover algum jogador dos juniores para reforçar o banco de reservas.

A princípio, o treinador terá no banco somente Elias Oliveira, recém-saído das categorias de base do clube. O auxiliar-técnico Mauro já recebeu a missão de encontrar outro atleta da base para municiar o time principal.

No treino desta sexta, Emerson deixou o gramado mais cedo por conta de dores musculares. William nem chegou a treinar, pelo mesmo motivo. Contudo, eles não preocupam a comissão técnica e devem estar em campo no domingo.

No sábado, Jorge Henrique será reavaliado pelo departamento médico. Com dores musculares, ele é a única dúvida de Tite. Se ficar de fora, o atacante dará lugar a Alex, que deverá atuar mais avançado no meio-campo.